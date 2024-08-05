В ходе ночной операции российские военные использовали беспилотники “Герань” для масштабных атак на территорию Украины. По сообщениям издания “АиФ”, барражирующие боеприпасы нанесли удары по нескольким областям, включая Винницкую, Кировоградскую, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую. В результате этих ударов появились объекты противника вспыхнули яркими факелами.

Согласно отчету, основными целями стали склады с вооружением НАТО, места скопления войск, в том числе иностранных наемников, а также топливные хранилища на аэродромах. В числе пораженных объектов — производственные цеха по созданию беспилотников для ВСУ.

В городе Белая Церковь на этой неделе уже в третий раз были нанесены удары по воинским частям. В Виннице уничтожена крупная нефтебаза, что значительно усилило последствия атаки для региона.

По информации от “Силового блока”, ВКС России ранее организовали мощные удары по позициям ВСУ в Волчанске, превратив их в последнее пристанище для личного состава противника.