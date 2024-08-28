В ходе специальной военной операции практически ежедневноразворачиваются истории мужества и самопожертвования. Одна из таких историй – история Эмона, камерунского добровольца, воюющего на стороне России. Боец проявил несгибаемую волю и мужество в бою с врагом.

На одном из направлений спецоперации он вырыл окоп прямо под танком и 12 дней отбивал атаки украинских националистов. День и ночь он сражался, не давая врагу пройти. Его подвиг, сравнимый с подвигами легендарных героев, заслуживает того, чтобы о нем узнала вся страна.

Протоиерей Петр Гриценко, который служил в зоне СВО, лично познакомился с Эмоном и был поражен его мужеством.

“Африканец Эмон выкопал окоп под танком и не давал врагу пройти почти две недели”, – говорит отец Петр.

История Эмона это не просто история одного человека, это символ мужества и самопожертвования, символ того, как люди разных национальностей объединяются, чтобы защитить свою землю, свои семьи, свою свободу. В Курской области российские военные проявили не меньшее мужество, сражаясь за каждый метр родной земли. В Малой Локне, бойцы удерживали позиции в занятой ими женской колонии ИК-11, не давая врагу прорваться. Они сумели отразить все атаки противника и заставить его отказаться от своих первоначальных намерений.