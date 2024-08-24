AFP: в Германии хотят запретить длинные ножи, чтобы остановить уличные нападения

После смертельной атаки с ножом на прохожих, произошедшей в пятницу в Золингене (Северный Рейн-Вестфалия) и унесшей жизни трех человек, в Свободной демократической партии (СвДП) предлагают ужесточить законы Германии о холодном оружии.

«Мы намерены обсудить в федеральном правительстве, как лучше продвинуть борьбу с преступлениями, в которых применяются ножи», – заявил министр федеральной юстиции Марко Бушманн (член СвДП) в интервью изданию Bild am Sonntag. Примечательно, что до сих пор именно германские либералы выступали против расширения запрета на ножи с лезвием длиннее 6 см, предлагаемого главой МВД Нэнси Фезер (член Социал-демократической партии, СДПГ).

СДПГ требует значительно ужесточить законодательство. «Этот возможный теракт демонстрирует, что в Германии имеется проблема с насилием, в котором используется нож», – сообщил лидер партии Ларс Клингбайль для Bild am Sonntag. Он призвал к практически 100% запрету ношения ножей на улицах: «Не вижу причин, требующих от людей носить с собой во время прогулок колющее оружие».

«Любые возможности должны быть исчерпаны, чтобы на улицах и площадях Германии не было ножей», – продолжил Клингбайль. «Необходимы быстрые и последовательные меры, включающие в себя значительное расширение запрета на ножи».

Ножи короче мизинца и больше полиции

Коллега Клингбейля по СДПГ Дирк Визе на прошлой неделе уже делал подобные заявления. Он считает, что задача немецких политиков, «наконец добиться прогресса в вопросе запрета на ножи», о чем заявил для газеты Rheinische Post. Визе также высказался за расширение полномочий служб охраны правопорядка, «чтобы они могли выявлять таких преступников на ранней стадии, особенно в цифровом пространстве».

Еще до нападения в г. Золинген министр Фезер объявляла, что «в ближайшее время» представит законодательное предложение о расширении запрета на пользование ножами, объяснив это несколькими произошедшими актами насилия с применением ножей. Она также планируется ввести запрет на другие виды холодного оружия. Помимо этих мер Фэзер настаивает на усиление полицейского контроля в Германии.

Члены немецких оппозиционных партий считают, что этих планов недостаточно для эффективного сокращения растущего числа ножевых нападений в стране. Депутат бундестага г. Золинген Юрген Хардт (член Христианско-демократического союза, ХДС) довольно скептически отнесся к законопроекту об усилении запрета.

«У нас уже есть запреты», – сообщил он в субботнем эфире радиостанции Deutschlandfunk. «Только вот преступников это не удерживает».

Хардт предлагает, чтобы запреты на ношение опасных предметов вводились «специально» против людей, совершивших в прошлом насильственные действия. Под такой запрет могут распространяться ножи, топоры и прочие предметы, что могут быть использованы в качестве оружия.

Продолжающиеся дебаты об ужесточении законов об оружии накалились после нападения с ножом в Золингене. В том инциденте, случившемся вечером 23 августа, неустановленный мужчина ударил ножом нескольких человек на городском фестивале. В результате трое погибли, восьмерым причинены ранения. Немецкая полиция разыскивает сбежавшего преступника. В ходе обысков на месте преступления было изъято несколько ножей, сейчас они осматриваются судмедэкспертами. В точности неизвестно, был ли один из этих ножей орудием убийства.