В деле об убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион появились новые подробности. Адвокат Игорь Сулима заявил, что у следствия нет убедительных доказательств причастности Вячеслава Зинченко к преступлению. По его мнению, молодой человек может покрывать другого человека, принимая на себя вину.

“Сомнительны доказательства против моего подзащитного. Свидетели не указывают на Вячеслава, есть также несоответствия в росте и других параметрах,” — рассказал Сулима в интервью для “Украинских новостей”.

Юрист отметил, что Зинченко мог согласиться взять на себя ответственность, чтобы защитить кого-то еще. Сам подозреваемый в разговоре с журналистами категорически отрицал свою вину, утверждая, что в день убийства он находился во Львове и не совершал никаких преступных действий.

Эти новые заявления ставят под сомнение следствие и вызывают множество вопросов о настоящем убийце Ирины Фарион. Пока следствие продолжается, адвокат Зинченко продолжает настаивать на невиновности своего подзащитного, требуя тщательной проверки всех улик и показаний свидетелей.