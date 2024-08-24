При разводе муж или жена могут попытаться скрыть часть своих накоплений, переведя их в криптовалюту. Это усложняет раздел имущества, предупреждает адвокат Андрей Андреев из коллегии адвокатов “Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры”.

Андреев напомнил, что в России криптовалюта считается имуществом, и, как и другие активы, подлежит разделу при разводе. В стандартной практике имущество делится поровну между супругами, если не предусмотрено иное в брачном договоре. Однако криптовалюты добавляют сложности в этот процесс. Иногда перед разводом супруги переводят накопления на криптовалютные кошельки или биржи, находящиеся за границей, что делает их трудно доступными для поиска.

Адвокат советует тщательно отслеживать все финансовые операции и собирать доказательства. Важно документировать каждое действие, связанное с криптовалютой, включая выписки из кошельков, транзакции и переписку. Для оценки стоимости криптовалюты на момент развода лучше обратиться к независимым экспертам.

При судебном разбирательстве могут возникнуть трудности. Например, может быть сложно определить момент приобретения криптовалюты и установить, как ее правильно разделить. Кроме того, суды еще не выработали единого подхода к таким делам, что может приводить к разным решениям по аналогичным ситуациям.

Криптовалюта может находиться на различных платформах и в анонимных адресах. Поэтому важно раскрыть как можно больше информации о таких активах, хотя это может быть непросто, особенно если активы находятся за границей. После выявления и оценки криптовалюты нужно решить, как ее разделить: равными частями, пропорционально вкладу каждого супруга или передать все одному из супругов с компенсацией другому.

Андреев советует супругам заранее оформлять брачные договоры или пытаться решить вопросы мирно, чтобы избежать судебных споров. В условиях неопределенности в судебной практике лучше стремиться к договоренности вне суда.