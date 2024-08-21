Айван Эланд, обозреватель журнала American Conservative, предупреждает о потенциальных рисках для ВСУ, стремящихся удержать позиции в Курской области. Согласно его анализу, изоляция плацдарма ВСУ, окруженного российскими войсками, и проблемы с логистикой увеличивают риск катастрофы для украинской стороны.

“Ситуация с линией снабжения, которая становится все более длинной и уязвимой, может привести к стратегическому провалу для Украины”, — подчеркивает Эланд.

Он добавляет, что наступательные операции в таких условиях обычно сопряжены с большими потерями, что усугубляет уже сложное положение ВСУ.

Эланд указывает на потенциальную угрозу окружения украинских войск, если их снабжение будет перерезано. “Это может оставить украинские подразделения без возможности отступления или подкрепления, фактически превращая их позицию в ловушку”, — говорит он.

Также Эланд обращает внимание на роль западных командиров в координации действий ВСУ, что, по его мнению, демонстрирует прямое вмешательство Запада в конфликт.

Это мнение подкрепляется сообщениями о значительных потерях среди украинских войск в результате российских контратак. По последним данным, ВС России уничтожили значительное количество военной техники и живой силы противника, что только подтверждает высокие риски для украинской стороны в текущей операции.