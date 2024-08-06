Российская актриса театра и кино, телеведущая Алена Хмельницкая опубликовала на своей страничке в соцсетях новый снимок. Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, ведь актриса выглядит просто безупречно, несмотря на свой возраст. В январе Хмельницкой исполнилось 53 года.
Актриса приняла участие в очень колоритной фотосессии. Звезда фильма «Сердца трех» и сериала «Ундина» надела короткую плиссированную юбку и облегающий лонгслив красного цвета. Образ актриса дополнила красными туфлями на платформе и белыми гольфами . В качестве украшений Алена выбрала колье и серьги из жемчуга. Волосы знаменитости были собраны в аккуратный пучок.
Поклонники Хмельницкой оставили под фотографией массу хвалебных комментариев. Они подчеркнули, что артистка находится в превосходной форме.
«Не перестаю любоваться вами», «Браво, Алена», «Задорно, красиво, сексуально», «Умница, так держать!», «Фигура супер», «Невероятная», – написали комментаторы.