Российская актриса театра и кино, телеведущая Алена Хмельницкая опубликовала на своей страничке в соцсетях новый снимок. Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, ведь актриса выглядит просто безупречно, несмотря на свой возраст. В январе Хмельницкой исполнилось 53 года.

Актриса приняла участие в очень колоритной фотосессии. Звезда фильма «Сердца трех» и сериала «Ундина» надела короткую плиссированную юбку и облегающий лонгслив красного цвета. Образ актриса дополнила красными туфлями на платформе и белыми гольфами . В качестве украшений Алена выбрала колье и серьги из жемчуга. Волосы знаменитости были собраны в аккуратный пучок.

Поклонники Хмельницкой оставили под фотографией массу хвалебных комментариев. Они подчеркнули, что артистка находится в превосходной форме.