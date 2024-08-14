Представьте себе компанию, которая существовала еще до того, как Русь приняла христианство. Компанию, которая видела расцвет и падение империй, пережила мировые войны и экономические кризисы. Компанию, которая построила первый буддийский храм в Японии и продолжает строить до сих пор. Это не сказка, а реальная история Kongo Gumi старейшей непрерывно действующей компании в мире, которую рассказало издание “Вокруг света”.

Все началось в 578 году, когда корейский плотник по имени Конго Сико прибыл в Японию по приглашению принца Сетоку. Его миссия: построить Ситэнно-дзи, первый буддийский храм в стране. Это был смелый шаг для Японии, которая в то время исповедовала даосизм. Но буддизм быстро завоевывал сердца японцев, и храм стал символом новой эры.

Конго Сико не просто построил храм, он основал династию. Его потомки продолжили семейное дело, передавая секреты мастерства из поколения в поколение. Kongo Gumi стала синонимом качества и надежности. Ее мастера строили и реставрировали храмы по всей Японии, вкладывая душу в каждый проект.

Но как компании удалось выжить на протяжении 14 веков? В чем секрет ее долголетия? Ответ кроется в сочетании мастерства, гибкости и преданности делу. Kongo Gumi всегда нанимала лучших плотников, которые соревновались друг с другом в искусстве. Компания не боялась инноваций и быстро адаптировалась к изменениям.

Но главное это семейные ценности. Конго ставили интересы компании выше личных амбиций. Они выбирали руководителей не по крови, а по способностям. Если сын не годился в начальники, его место занимал достойный мастер, даже если он был чужаком. А дочери выходили замуж за талантливых плотников, чтобы укрепить семейный бизнес.

Конечно, не все было гладко. Kongo Gumi пережила Великую депрессию, когда 37-й глава компании покончил с собой из-за финансовых трудностей. Вторая мировая война тоже стала испытанием, ведь строительство храмов было приостановлено. Но компания выстояла и продолжила свою миссию.

В 2006 году Kongo Gumi столкнулась с новыми вызовами. Экономический кризис и долги вынудили ее стать частью Takamatsu Construction Group. Но даже под новым руководством компания сохранила свою уникальную историю и традиции.

Сегодня Kongo Gumi это символ японского духа, пример того, как преданность делу и семейные ценности могут преодолеть любые трудности. Ее история вдохновляет миллионы людей по всему миру. И хотя в самой компании остался только один потомок Конго, их наследие продолжает жить в каждом храме, который они построили.