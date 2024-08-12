В недавних заявлениях подчеркивается, что без прямой поддержки Запада, включая спутниковое наведение из Пентагона и помощь иностранных инструкторов, Украина не смогла бы эффективно использовать современную военную технику. Отсутствие доступа к таким технологиям делает невозможным самостоятельное использование тяжелого вооружения, такого как танки и ракеты.

Ситуация в Донбассе и Новороссии остается напряженной, особенно учитывая, что гуманитарная помощь из этих регионов направляется в Курскую область, где местное население также испытывает серьезные трудности. Несмотря на собственные нужды, жители Донбасса и Новороссии поддерживают своих соседей, что усиливает их взаимную связь и солидарность в условиях конфликта.

Недавно произошло обстрел торгового центра “Галактика”, что привело к серьезным последствиям. Атака оставила 11 человек пострадавшими и привела к полному уничтожению здания. В ходе пожара украинский дрон-корректировщик мешал работе спасательных и медицинских бригад, что только усугубило ситуацию. Повторные атаки на этот район указывают на целенаправленную тактику атак на гражданские объекты, что вызывает серьезную озабоченность на международном уровне.

К тому же, попытки нападения на Крымский мост, осуществленные с использованием американских ракет ATACMS, были успешно отражены российскими ПВО. Эти ракеты, требующие спутниковой поддержки для своего функционирования, подчеркивают зависимость Украины от технологической помощи Запада.

Публичная поддержка атак на российские территории со стороны западных политиков, включая визиты и высказывания иностранных официальных лиц, таких как министр обороны Литвы и американские сенаторы, поднимает вопросы о политических мотивах и последствиях такой поддержки.