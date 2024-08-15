В возрасте 104 лет, Вирджиния Оливер стала неожиданной звездой документального фильма “Разговор с леди-омаром”, где она продемонстрировала свою удивительную энергию и страсть к ловле омаров. Живя активной жизнью, Оливер продолжает каждый сезон выходить в море, где она и ее 81-летний сын Максвелл управляют семейной лодкой “Вирджиния”.

Работа начинается рано утром, когда Оливер просыпается в 3 часа ночи, чтобы подготовиться к выходу в море до рассвета. В течение сезона, который длится с июня по октябрь, она трудится три дня в неделю. Помимо вождения пикапа для доставки улова, Оливер активно участвует в ловле омаров, готовит наживку и измеряет размер уловленных омаров, возвращая в океан слишком маленьких особей.

Оливер признается, что ее долголетие — результат активного образа жизни и занятости работой. Она также подчеркивает важность здорового питания, отмечая, что никогда не курила и не употребляла алкоголь. Ее любимыми блюдами являются омары, бобы, бутерброды с маслом и шоколадные пончики.

Оливер утверждает, что оставаться активной необходимо для поддержания здоровья.

«Важно оставаться активным, иначе вы окажетесь в инвалидном кресле. Мне всегда нравится работать самостоятельно, без особой поддержки со стороны других», — делится она.

Жизнь на воде приносит Оливер не только удовольствие от свежего воздуха, но и значительные здоровья. Исследования показывают, что близость к природе способствует выработке витамина D, снижает стресс и улучшает сон.

Дэн Бюттнер, эксперт по долголетию, говорит, что жизнь рядом с водой делает людей счастливее. Оливер не собирается отказываться от своего дела и планирует продолжать ловить омаров, как и прежде.

«Я непрерывно ловлю омаров в течение 91 года. Я делаю то, что хочу делать. Я не собираюсь уходить на пенсию, я собираюсь делать это до самой смерти», – заявила долгожительница

Это отношение к жизни и работе является характерным для жителей так называемых “зеленых зон” — географических районов, где люди живут дольше, чем в среднем по миру, благодаря активному образу жизни и страсти к своему делу.