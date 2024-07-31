Один из жителей Миасса, расположенного в Челябинской области, решил порыбачить на затопленной пешеходной улице и поймал щуку. Соответствующие кадры были опубликованы в паблике «Челябинские озера, рыбалка и отдых» в социальной сети ВКонтакте.

По словам очевидцев, мужчина поймал щуку на затопленной водой пешеходной «Тропе здоровья», расположенной в районе жилого массива Комарово в Миассе. На опубликованных кадрах можно увидеть, что под воду ушла часть пешеходной тропы вместе с лавочкой. При этом пока прохожие преодолевают затопленный участок тропы вброд, местный рыбак вытаскивает из затопленного участка пойманный улов.

За кадром можно услышать радостные возгласы пешеходов: «Щука, действительно щука!». Очевидцы утверждают, что в течение получаса мужчине удалось словить трех щук.

Администрация города сообщила, что река Миасс вышла из берегов в районе экотропы «Кошкуль», соединяющей микрорайоны Комарово и поселок Дачный. Вероятно рыба, находившая в реке попала на тротуар из-за разлива водоема.