Сезонное аффективное расстройство или САР известно достаточно давно. Однако многие ошибочно полагают, что оно настигает человека осенью либо зимой. Но уж точно не летом, когда на улице ярко светит солнце, начинается пляжный сезон и появляется множество развлечений.

Американский психиатр Норман Розенталь заявил, что летняя депрессия вполне может оказаться тяжелее зимней или осенней. Всему виной – обилие солнечного света, повышенная влажность и чрезмерно жаркая погода. Последствиями САР могут оказаться серьезные расстройства психики, поэтому в случае депрессивных состояний нужно незамедлительно обратиться к специалисту.

Чтобы избежать летней депрессии, можно предпринять несколько действенных профилактических мер. К ним относятся использование плотных штор, исключающих попадание в комнату яркого солнечного света, а также защита от перегрева. Для нее нужно принимать чаще прохладный душ либо купаться в море или любом другом водоеме.

Также от летней депрессии защитит употребление большого количества воды и стандартные меры, направленные на создание идеального режима питания, физических упражнений и сна.