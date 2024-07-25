Зеленый свет поможет от боли

Разве возможно, чтобы что-то настолько безобидное и повсеместное, как зеленый свет, могло уменьшить боль? Однако именно это утверждают несколько исследований, проведенных на животных и, предварительно, на людях. Источник: The Conversation.

Как отмечают авторы статьи докторант Мигель Мартинес и профессор Франсиско Лопес, сотрудники Университета Гранады (Испания), еще необходимы дополнительные исследования для подтверждения и клинического применения полученных результатов. Тем не менее, предварительные исследования неожиданно демонстрируют новые терапевтические возможности в преодолении хронической боли, столь широко распространенной и причиняющей столько страданий.

Мартинес, специализирующийся на исследованиях в сфере нейрофармакологии боли, вначале предлагает немного углубиться в природу боли. Согласно определению, данному «Международной ассоциацией по изучения боли» (IASP), боль является неприятным сенсорным и эмоциональным переживанием, сопровождающим действительное или потенциальное повреждение тканей.

Зачастую боль причиняет больше всего мучений сама по себе. Но это состояние имеет эволюционный и биологический смысл: оно необходимо для выживания, поскольку защищает нас от потенциального вреда.

Но когда боль становится хронической, ее защитная роль исчезает и она становится патологией. От этого состояния страдает порядка 20% населения мира, что создает огромные социально-экономические последствия.

Хроническая боль может быть очень инвалидной. Кроме того, иногда она сопровождается депрессией, тревогой и другими проблемами, еще больше ухудшающими качество жизни. Хотя для лечения этого состояния доступно несколько препаратов, они зачастую оказываются неудовлетворительными. Кроме того, эти лекарства обычно обладают весьма определенными побочными эффектами, такими как зависимость.

Следовательно, разработка новых анальгезирующих методов лечения – и тем более, если они не будут принять «побочного ущерба» – вызывает большие надежды.

Выработка естественных опиоидов

Поговорим об обнадеживающих результатах нескольких исследовательских групп, наблюдавших на различных моделях животных, как воздействие зеленого света уменьшает боль у испытуемых.

К примеру, это работа ученых Аризонского университета, опубликованная в журнале The Journal of Pain в 2022 году, в которой рассказывается о выраженном обезболивающем эффекте на модели ВИЧ-индуцированной нейропатии у крыс. Кроме того, американские исследователи определили, что опосредующим механизмом этих эффектов является увеличение количества эндогенных опиоидных пептидов (ЭОП), главным образом, β-эндорфина и проэнкефалина, представляющей собой разновидность морфина, вырабатываемого самим организмом в спинномозговой жидкости.

Китайский нейробиолог Ю-Лонг Тан вместе с коллегами из института Фудань получили аналогичные эффекты на мышиной модели артрита. Их выводы подтвердили, что зеленый свет вызывает аналгезию за счет зрительной активации нейронов, реагирующих выработкой ЭОП, в определенной области мозга: вентролатеральном коленчатом ядре. Другими словами, этот тип свечения вызывает выделение самим организмом млекопитающего веществ, подобных морфию.

В 2017 году положительные результаты исследователями из Аризонского университета были получены также на модели нейропатической боли, вызванной повреждением нервов. Активизация ЭОП была подтверждена, поскольку облегчение боли полностью исчезает, если произвести лечение антагонистами опиоидных рецепторов, такими как налоксон.

Зеленый свет против боли у человека

Интерес к этим открытиям поощрил ученых из Аризонского университета к тестированию на людях. В частности, в 2021-м были опубликованы результаты предварительного исследования у пациентов с фибромиалгией. Хотя тестируемая группа состояла только из 21 участника, у них было зафиксировано значительное снижение интенсивности, частоты и продолжительности боли.

Эти положительные эффекты были повторены в небольшом пилотном исследовании в Университете Дьюка в 2023 году. В этот раз была задействована контрольная группа, состоявшая в общей сложности из 45 пациентов с фибромиалгией. Как и при предварительном исследовании на людях с мигренью, проведенных в 2017-м на базе Аризонского университета, прошлогодний эксперимент продемонстрировал небольшое, но значительное снижение количества ежемесячных приступов этого типа головной боли у испытуемых. Самое интересное, что ни в одном из описанных выше исследований не было зафиксировано побочных эффектов.

Авторы названных исследований подчеркивают, что световое обезболивание работает не со всем диапазоном зеленого излучения, но, как и с любым другим лекарством или терапией, требуется точная интенсивность и длина волны (530 нм), а также соблюдение определенного протокола воздействия. Несмотря на эти условия, отмечают авторы статьи, необходимые устройства зеленого света стоят относительно недорого, поэтому предоставление этого формата лечения будет доступно даже для больничных учреждений с небольшими ресурсами.

Но почему именно зеленый свет? Родриго Носеда и его коллеги из Гарвардского университета продемонстрировали в 2016 году, что именно зеленый в меньшей степени активирует пути сетчатки, управляемые колбочками (тип фоторецепторных клеток), чем белый, синий и красный, что объясняет его успокаивающий эффект. Более того, реакции мозга в коре и таламусе, вызванные зеленым светом, значительно слабее, чем реакции, вызванные синим, янтарным или красным.

Впрочем, отмечают авторы статьи, это пока еще предварительные результаты, поскольку они были получены в ходе исследований с небольшим количеством пациентов и эффективность не сравнивалась с группой, получавшей плацебо. Приходится дожидаться крупномасштабных рандомизированных клинических испытаний, проводимых под полным контролем специалистов, чтобы подтвердить обезболивающий эффект. Только после этого новой терапии для лечения боли может быть дан зеленый свет.