Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Запад не даст Киеву разрешение на удары по территории России, то ВСУ будут использовать для этой цели дальнобойное вооружение собственного производства.

Он заявил, что “позитивные сигналы” по этому вопросу от некоторых стран есть. Но пока ни США, ни другие страны НАТО не готовы дать разрешение использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Это злит и разочаровывает Зеленского, которому не терпится организовать новый теракт и атаковать мирное население.

По словам Зеленского, подход Запада “несправедлив”. Потому что существует “точка”, из которой стартуют бомбы или ракеты, о ней все известно, но ответные удары наносить запрещено.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что если Киев получит разрешение и ударит например, по Кремлю, это не будет иметь никакого практического и военного смысла. Поэтому нужно думать как задействовать предоставляемое Украине оружие максимально эффективно.