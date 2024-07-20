Застреливший экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион мужчина несколько недель следил за всеми ее перемещениями. Об этом следствию рассказала соседка жертвы покушения Мария Бабюк.

Она видела, как преступник после выстрела в Фарион убегал с места преступления. Также соседка рассказала, что мужчина ежедневно сидел у подъезда экс-депутата, приходил туда как на работу точно в 10 часов.

С ним разговаривали жители дома. Мужчина рассказывал, что приехал из Тернополя, раскрывал некоторые детали своей жизни, но сам неусыпно следил за подъездом.

“Такая интуиция была, что что-то должно быть. Я даже к двум соседям подошла и обратила на него внимание, говорю, что-то не так, потому что он очень долго здесь сидит, наблюдает. Вот так все закончилось трагедией. У него был странный образ, был замаскирован. Он сделал все, чтобы его никто не узнал, очки, сидел спокойно, нога на ногу”, — рассказала другая соседка Фарион.

Она отметила, что мужчина выглядел очень странно, он надевал закрытую одежду, был в перчатках красного цвета, шляпе и очках.