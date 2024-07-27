В последние недели информация о разводе Алсу с Яном Абрамовым стала реже появляться в новостях, что может быть связано с тем, что бизнесмен сменил адвоката. Теперь его интересы представляет Александр Добровинский, сообщает «Стархит».

Несмотря на заявление Алсу о намерении расторгнуть брак, Яна Рудковская надеется, что супруги смогут сохранить семью. Она отметила, что у нее хорошие отношения с обоими и что она хочет, чтобы они жили дружно. Рудковская выразила надежду на возможное примирение супругов.

«Я вообще за любовь. Хочу, чтобы все жили дружно. Я и с Яном дружу, и с Алсу в прекрасных отношениях. Для меня важнее всего, чтобы сохранилась семья. Я надеюсь, что, может быть, случится чудо и семья сохранится», — сообщила она.

Поклонникам пока остается только ждать и строить предположения о дальнейшем развитии событий в семье Алсу и Яна Абрамова.