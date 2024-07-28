ВС России близки к тому, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Это даст РФ стратегическое преимущество в будущих переговорах. Уверенность в этом высказал командир батальона 47-й бригады ВСУ с позывным “Гений”

“Они почти готовы захватить всю Донецкую область,” – рассказал он американскому изданию The Washington Post.

По его словам, целью России является вытеснение украинских войск для усиления позиций Москвы в переговорах о мире.

Дополнительно сообщается, что российские войска недавно взяли под контроль населенный пункт Лозоватское в ДНР, что подтверждает заявления о продвижении российских сил в регионе. Ранее именно в этом селе ВСУ попали в окружение.