Британское издание The Sun опубликовало историю жительницы Гватемалы, впавшей в кому в результате астматического приступа. Когда девушка вернулась в сознание, то она рассказала, что во время коматозного состояния якобы встретилась с Богом.

24-летняя Мариандре Карденас работала удаленно из своего дома, как вдруг почувствовала, что начала задыхаться. Она успела отправить сообщение своим родным, что ей плохо, и потеряла сознание. Близкие девушки вызвали ей скорую, а прибывшие медики госпитализировали Мареандре, определив у нее острый приступ хронической астмы. В больнице девушку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Когда она вышла из комы, то рассказала очень странном сне, который с ней происходил якобы наяву. Мариандре отметила, что последними услышала слова медсестры: «она нас покинула», а после внезапно оказалась в каком-то неземном очень светлом месте, которое сочла раем.

«Я была в месте, полном света, но без солнца, без луны, без звезд. Я сидела за длинным столом, полным еды, которую я никогда не видела, полным людей, которые не имели человеческого тела, но были существами света. Никто не разговаривал друг с другом голосом, все общались с помощью разума», – рассказала девушка.

Мариандре отметила, что в тот период не помнила никого из своих родных и близких, не помнила свою личность, но ощущала величайшую любовь ко всем «существам из света». По ее словам, она не хотела покидать это место, но самый большой свет, которого она посчитала Богом, сказал ей, что она должна вернуться ради любви. А встретятся снова они лишь тогда, как придет время.