Российские ВС установили контроль над восточной частью населенного пункта Калиновка под Часовым Яром. При этом они не останавливаются на достигнутом и продолжают уверенно громить противника, пишет Telegram-канал “Военкоры Русской весны”.

ВС РФ намерены перейти канал Северский Донец – Донбасс и закрепиться там, создав плацдарм для дальнейшего продвижения.

Кроме того, военные корреспонденты сообщают о наступлении российских войск на Покровском направлении. Там наши подразделения продвинулись на 150 метров в восточной части садового товарищества “Донбасс”. Они действуют при поддержке авиации, которая громит противника планирующими авиабомбами, а также артиллерийских подразделений, расчищающих путь.