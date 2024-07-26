Американские ученые из Университета Уильяма Патерсона составили список самых полезных продуктов. В ходе своего исследования специалисты изучили 41 растительный продукт на содержание в них витаминов, минералов, клетчатки и других питательных веществ. Как ни странно, но ни один из фруктов не вошел в десятку лидеров. Но это совсем не значит, что фрукты не являются полезными для здоровья. Просто есть другие виды растительной пищи, в которых содержится огромное количество полезных веществ.

В десятку лидеров ученые отнесли зеленые овощи, которые способны не просто поддерживать здоровье человека на должном уровне, но и снизить риск возникновения хронических заболеваний, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой и онкологию. Среди полезных зеленых овощей числятся водоросли, листья свеклы, шпинат, брокколи, зеленый лук, чеснок, лайм.

Свое мнение по поводу полезных свойств зеленых овощей высказала и российский ученый, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко. По словам специалиста, лидирующее место следует отдать зелени. Именно в ней содержится максимальное число витаминов, минералов и прочих полезных веществ.

Вторую позицию медик отдала брокколи, так как данный овощ является источником растительного белка и клетчатки. А на третьем месте – лук, являющийся самым главным растительным активатором иммунитета.