Врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова рассказала, что людям, желающим сбросить вес, можно не исключать из своего рациона такое лакомство, как мороженное. Однако есть ряд нюансов, которые стоит учитывать.

Во-первых, во всех видах мороженного присутствует сахар, поэтому в день употребления этого лакомства стоит отказаться от других сахаросодержащих продуктов. Кроме того, стоит учитывать, что наполнители этого десерта, такие как орехи, глазурь, посыпка добавляют еще дополнительные калории. И если человек решил сбросить все, то стоит учитывать этот факт.

Если вы решили себя побаловать мороженным, но при этом желаете сбросить вес, то в день его употребления нужно есть малокалорийную пищу.