11 июля отмечается Всемирный день шоколада. В связи с этим врач-педиатр Рамил Шахвеледов рассказал о пользе этого продукта для организма, передает РИА Новости.

Он отметил, что наиболее полезным является темный шоколад, который в отличие от белого и молочного содержит намного меньше сахара.

Темный шоколад запускает выработку гормонов счастья – серотонина и эндорфинов, которые борются со стрессом и поднимают настроение. Кроме того, за счет полифенолов и флавоноидов продукт обладает мощными антиоксидантными свойствами.

Шоколад улучшает концентрацию внимания и память, улучшает кровообращение, предотвращает заболевания сердца и нейродегенеративные нарушения.

При этом нужно помнить, что в шоколаде содержится кофеин, который провоцирует психологическую зависимость, может вызывать бессонницу, учащенное сердцебиение, повышение давления. Но только при чрезмерном употреблении.

По словам специалиста, лучше всего выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и употреблять его умеренно. Это позволит получать только пользу для организма, одновременно наслаждаясь вкусом продукта.