Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова рассказала, что многие люди, употребляя большое количество фруктов ежедневно, могут нанести своему здоровью больше вреда, чем получить пользы.

По словам специалиста, не стоит злоупотреблять фруктами и ягодами, так как в них содержится большое количество сахара. В частности гастроэнтеролог отметила, что много фруктозы содержится в винограде, бананах, черешне, манго, ананасах, которая, попадая в организм в избыточном количестве, может спровоцировать развитие болезней печени, поджелудочной железы, вызвать образование атеросклеротических бляшек и даже привести к сахарному диабету.

Кроме того, большое количество потребление сладких фруктов и ягод может негативно сказаться на работе почек. А если человек ведет малоподвижный образ жизни, то такая еда может привести к ожирению. Поэтому врач рекомендует во всем соблюдать меру. А чтобы не нагружать свой организм большим количеством глюкозы, то можно для повседневного употребления выбирать фрукты и ягоды с низким содержанием сахара. Это может быть малина, голубика, ежевика.