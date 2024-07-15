Врач Павлова рассказала, какие продукты замедляют процессы старенияЭксперт РАН, доктор медицинских наук эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что правильное питание поможет человеку избежать преждевременного старения и снизить риск возникновения деменции. По словам специалиста, в этом поможет употребление ягод.

Как отметила эндокринолог, в летний период следует насыщать свой организм полезными веществами, содержащимися в фруктах и ягодах. В частности, доктор отметила пользу арбуза, черники, голубики, смородины, малины.

Так в чернике содержится достаточное количество флавоноидов, благотворно влияющих на мозг человека. А вот в арбузах присутствует ликопин, считающийся очень полезным антиоксидантом. В винограде есть ресвератролом и полифенолы, способствующие улучшению памяти и препятствующие старению клеток головного мозга.

По словам Зухры Павловой, в таких ягодах как клубника, малина, ежевика, смородина очень много различных витаминов, необходимых организму.