Кто-то без особых проблем переносит укусы пчел и ос, а у кого-то, напротив, может развиться резкая аллергическая реакция. Врач-терапевт Ширин Ораева из Видновской клинической больницы рассказала, как избежать негативных последствий.

Она отметила, что пчелы оставляют в месте укуса зазубренное жало, поэтому его нужно как можно скорее извлечь. После этого рану следует продезинфицировать, используя кортикостероидные мази, йод или перекись нашатырного спирта.

Если укусила оса, которая не оставляет жало, надо принять антигистаминное, чтобы не допустить аллергической реакции. Если появился отек, к нему прикладывают полотенце, смоченное в растворе соды или в уксусе, либо грелку с холодной водой.

Также нужно пить много жидкости, причем подойдут сладкий чай или подслащенная вода. К ране можно прикладывать листья петрушки, которые нужно растереть для повышения эффекта, либо разрезанные лук или чеснок.