Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что грибы являются очень тяжелой пищей, поэтому без вреда для здоровья их можно употреблять только раз в неделю. Допустимая порция для взрослого человека это 150-200 граммов.

По словам специалиста, если грибы употреблять часто и в большом количестве, то у человека произойдет расстройство пищеварительного тракта. Врач Неонов подчеркнул, что грибы являются трудно перевариваемым продуктом, поэтому людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения и детям дошкольного возраста употребление грибов строго противопоказано.

Кроме того, специалист порекомендовал употреблять в пищу лишь те грибы, которые были выращены промышленным способом. Такие грибы продаются на прилавках овощных магазинов и супермаркетов. А вот собранные самостоятельно грибы несут для человека серьезную опасность. Во-первых, при сборе можно неправильно идентифицировать гриб, и взять ядовитый вид. Во-вторых, экологическая обстановка влияет на содержание в грибах тяжелых металлов, химических веществ и прочих опасных для здоровья элементов.