Врач-терапевт Яна Шмелева рассказала, что хотя чай с молоком является одним из любимых напиток, его все же лучше не употреблять, так как вреда для организма от него гораздо больше, чем пользы.

Специалист отметила, что в чае содержатся катехины и антиоксиданты, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и являются хорошим профилактическим средством от онкологических заболеваний. Однако молоко полностью их нейтрализует, делая напиток не таким полезным.

Кроме того, молоко является калорийным продуктом, оно мешает эффективному обмену веществ. А за счет животных жиров еще и создает проблемы с перевариванием пищи и может стать причиной болевых ощущений и дискомфорта в желудке.

Молоко препятствует нормальному усвоению железа, поэтому людям с анемией настоятельно не рекомендует пить его вместе с чаем.

Врач также отметила, что если в чай молоко добавить сахар, то на выходе получается очень вредный напиток, наносящий организму только вред.