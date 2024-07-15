Сетевое научное издание Science XXI опубликовало статью, в которой говорится о вреде такой процедуры диагностики заболеваний молочных желез, как маммография. В материале приводится мнение онколога Хамис Магомедовой, заявившей, что маммография может стать провоцирующим фактором в развитии онкологического заболевания.

Специалист отметила, что одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин является рак молочной железы. Для своевременного обнаружения врачи советуют женщинам самообследовать свою грудь и делать инструментальную диагностику, такую как УЗИ и маммографию.

Но, несмотря на ценность диагностики маммография приставляет опасность, так как обследование проводится путем воздействия рентгеновских лучей на ткани молочной железы. И хотя современными маммогрофами используются минимальные дозы радиации, если эту процедуру делать регулярно, то кумулятивный эффект может стать очень даже значительным.

«Процедура не только увеличивает риск рака, но и способствует распространению метастазов», – считает специалист.

Кроме того, у молодых женщин плотная ткань молочных желез, поэтому результаты маммографии могут быть ложными. Таким образом, лечащий врач может пропустить развитие рака на ранних стадиях.

Именно поэтому онколог Магомедова рекомендует в качестве инструментальных методов диагностики УЗИ и термографию.