Страдающим от гипертонии, но способным поддерживать свое давление на нормальной отметке, совершенно не обязательно отказываться от кофе. Есть гораздо более опасные продукты, употребление которых нужно свести к минимуму, рассказал кардиолог Ярослав Ашихмин.

Он пояснил, что кофеин повышает давление, но совсем ненадолго, поэтому организм просто не успевает испытать стресс. Лучше полностью отказаться от алкоголя, который разрушает любые механизмы регуляции давления и провоцирует его быстрый рост.

Наиболее опасным продуктом для гипертоников специалист клиники DocMed назвал соль. Содержащийся в ней натрий блокирует работу медикаментов, поэтому сбить давление при ее чрезмерном употреблении очень сложно.

Также не стоит употреблять лакричные конфеты, которые изготавливаются из солодки. Они повышают давление, поэтому нужно либо отказаться от продукта, либо позволяет его себе очень редко.