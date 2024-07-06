Заболевания печени в России ранее возникали из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Сегодня ситуация изменилась и главной причиной этих болезней стало неправильное питание, рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

Он пояснил, что многие россияне, которые садятся на диету, первым делом исключают из рациона белок животного происхождение. Однако без него печень начинает чувствовать себя совсем плохо. То же самое относится и к недостатку витамина B4, на фоне которого ни в коем случае нельзя употреблять некоторые растительные экстракты.

Так, без нормального количества этого витамина в настоящую отраву для печени превращается зеленый чай, который позиционируют как весьма полезный продукт. Но он действует на печень гораздо хуже, чем алкоголь и может спровоцировать серьезные заболевания. Содержащиеся в нем антиоксиданты вызывают желтуху.

Еще один растительный экстракт, негативно влияющий на печень – это кассия, являющаяся аналогом корицы. Даже незначительное ее употребление способно спровоцировать развитие гепатита.

Опасными для печени являются и многие лекарства. Харлов отметил, что удар по ней могут нанести парацетамол, антипсихотические препараты и нейролептики. Не стоит также употреблять много искусственной фруктозы и продукты, содержащие большое количество железа.