Врач-стоматолог, хирург и главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян поделился с «Мослентой» рекомендациями для тех, кто испытывает страх перед посещением стоматолога. В первую очередь, он советует откровенно обсудить свою тревогу с врачом. Хороший специалист подробно объяснит все этапы предстоящих процедур, что поможет снизить уровень беспокойства.

Подготовка к визиту также играет важную роль. Узнайте как можно больше о предстоящих манипуляциях, чтобы уменьшить переживания. Методы расслабления могут оказаться полезными, и найти подходящие для себя техники поможет практическое изучение различных вариантов.

Регулярное посещение стоматолога со временем поможет уменьшить страхи. Важно тщательно выбирать специалиста, которому можно доверять. Если страхи не уходят, стоит обратиться за помощью к психологу.

Давидян отметил, что часто причиной страха становится негативный опыт, особенно полученный в детстве. Болезненные ощущения при прошлом посещении клиники могут закрепить подсознательное убеждение, что боль будет всегда. Впечатлительные люди могут бояться стоматологических процедур, даже не испытав их лично, если наслушались страшных рассказов от других.

Неизвестность и утрата контроля также вызывают беспокойство. Пациенты могут испытывать дискомфорт, не имея возможности контролировать процесс лечения, что в условиях стоматологического кресла затруднительно. Некоторые люди испытывают фобию перед любыми медицинскими манипуляциями, что делает посещение стоматолога особенно стрессовым.

Преодолеть страх помогут откровенные разговоры с врачом, сбор информации, регулярные визиты к стоматологу и, при необходимости, работа с психологом.