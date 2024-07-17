Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова в беседе с журналистами рассказала, что такой популярный напиток как кофе теряет большую часть полезных веществ, если его употреблять с молоком. По словам специалиста, в кофе содержится большое количество антиоксидантов, предотвращающих окислительные процессы в организме человека. А добавление в него молока снижает количество антиоксидантов.

Утюмова привела в подтверждение своих слов исследование Копенгагенского университета 2023 года, доказывающее, что при добавлении молокосодержащих продуктов в кофе полифенолы начинают связываться с белковыми молекулами.

«Это значит, что молоко снижает содержание антиоксидантов в напитке», – подчеркнула гастроэнтеролог.

Кроме того, специалист отметила, что кофе с молоком плохо усваивается желудочно-кишечным трактом людей, имеющих непереносимость лактозы.

В кофе содержится большое количество полифенолов, обладающих очень сильными антиокислительными свойствами. Эти виды антиоксидантов нейтрализуют в организме свободные радикалы, которые при попадании в организм вредят его клеткам.

Поэтому кофе является очень полезным напитком. И чтобы не преуменьшать его пользу. По словам Утюмовой, следует пить его в чистом виде без добавления молока.