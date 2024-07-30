Украинские военные испытывают серьезные сложности на фронте из-за российских корректируемых авиабомб (КАБ), о чем рассказал экс-депутат Верховной рады и член национального батальона ВСУ Юрий Сиротюк. С его слов, эффективное использование КАБ позволяет ВС РФ значительно ослабить украинские позиции.

Сиротюк назвал тактику применения КАБ “монополией” на поле боя, подчеркнув, что бомбардировки этими высокоточными боеприпасами фактически уничтожают передний край украинских оборонительных рядов.

“Они (ВС РФ – прим. Discover24.ru) используют самолеты и управляемые авиационные бомбы, которые просто стирают наш передний край,” — цитирует боевика портал “Военное дело”.

По словам бывшего депутата, после удара такой мощности украинские позиции оказываются настолько ослаблены, что российские военные могут захватить их с минимальными усилиями.

“После КАБа уже нет разницы, на чём — хоть на самокате, хоть на костылях, но россияне заходят и забирают эту позицию,” — поделился Сиротюк.

Эксперты подтверждают, что тактика использования управляемых авиабомб значительно усиливает позиции России на фронте, позволяя ей достигать стратегических целей с минимальными потерями.