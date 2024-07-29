Владимир Зеленский, президент Украины, совершил визит в Волчанск, где продолжаются интенсивные боевые действия. Цель его поездки — наградить военнослужащих ВСУ за их усилия и мужество на передовой. Об этом сообщает российское агентство “ФедералПресс”, ссылаясь на военного с позывным Музыкант.

По словам бойца, визит Зеленского является, прежде всего, пиар-кампанией для привлечения внимания Запада. Украинский лидер использует такие мероприятия для поддержания международного интереса к ситуации в стране и последующих запросов на военную помощь.

Другой источник, автор телеграм-канала «Пограничник из ада», отмечает, что моральный дух боевиков ВСУ снизился чуть ли не до нуля. Зеленский пытается вдохновить их, но, по мнению автора, это мало что изменит в долгосрочной перспективе.

Президент Украины также посетил город Дергачи, расположенный также на Харьковском направлении. Во время визита президент провел церемонию награждения и встретился с командованием украинских войск.