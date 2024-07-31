ВС России начнут продвигаться гораздо быстрее, так как дополнительные силы противника уничтожаются еще на подходе, а в рядах ВСУ наблюдается слабый моральный дух и серьезная усталость, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

Бои остаются жесткими, однако в ближайшее время можно ожидать положительных новостей с различных направлений, начиная с Запорожского. Группировка «Центр» ежедневно отвоевывает населенные пункты. По словам эксперта, десантники уже вышли за канал в Часовом Яре и Торецке.

«Хотя, конечно, идут атаки, но я смотрю, взвод, рота и так далее все идет, на мой взгляд, с колес, что они мобилизуют. У нас сейчас по полной схеме с утра до ночи [готовят], потом еще идут предварительно подготовка у передовой линии, там в тылу дальнем, и только потом запускаются люди на фронт. Это правильно, потому что это очень серьезно. По-другому если, это несколько дней живучесть в лучшем случае бойца», — отметил Дандыкин.

Эксперт также указал на недостаточную подготовленность украинских мобилизованных. По его словам, у противника нет возможности действовать так, как это было под Авдеевкой.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Дандыкин объяснил важность боев за Торецк. По его словам, город имеет стратегическое значение для логистики специальной военной операции и освобождения Донецкой народной республики.