Операции российской частной военной компании «Вагнер» в Мали ознаменовались серьёзным кризисом после попадания в засаду, организованной местными боевиками. Инцидент произошел в районе города Тин-Зауатин, где вели боевые действия вооруженные силы Мали при поддержке ЧВК. Это стало крупнейшим неудачным военным столкновением для компании в регионе за последние годы.

По данным от бывшего командира 13-го штурмового отряда ЧВК “Вагнер”, известного под позывным «Русич», в ходе столкновения погибли более 80 человек, а 15 были взяты в плен. Среди погибших оказался и администратор популярного информационного канала «Grey Zone» Никита «Белый».

Этот инцидент последовал спустя год после авиакатастрофы, в которой погибли руководители ЧВК, включая основателя Евгения Пригожина и командующего Дмитрия Уткина. После этих событий компания переживала период перестройки управленческой структуры, что, по мнению экспертов, могло сказаться на эффективности операций.

В ходе операции в Мали использовалась воздушная поддержка. Однако, несмотря на это, два вертолета были атакованы с земли. Пилотам вертолета Ми-24 удалось аварийно посадить подбитую машину, в то время как командир второго вертолета Ми-8 погиб, хотя второй летчик смог безопасно приземлиться.

События в Мали привлекли внимание ряда военных экспертов. Юрий Подоляка, российский аналитик указал на то, что местные туареги, предположительно, получали разведданные от западных стран. В то же время Станислав Крапивник, бывший офицер армии США, предположил, что неудача могла быть вызвана рядом факторов, включая дезинформацию и недооценку местной обстановки командованием ЧВК.