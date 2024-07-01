Выступление Валерия Леонтьева на корпоративе в Москве в буквальном смысле взорвало медийное пространство. Певец в марте заявил о завершении карьеры, причем предупредил, что не собирается проводить прощальный тур, однако от корпоративного мероприятия все же не отказался.

Концертный директор Леонтьева Борис Чигирев назвал еще одну причину, по которой певец решил не проводить прощальный тур. Он был возмущен интригами, которые затеяли журналисты – они писали о неизвестно каком отмененном концерте в Дубае, а также об «американском гражданстве» исполнителя».

«Леонтьеву начали приписывать слова, которые он никогда не говорил, и даже позицию, которую Валерий Яковлевич сроду не озвучивал. Все это недопустимо в адрес артиста, чья репутация на протяжении более чем полувека славного присутствия на российской и мировой сцене безупречна», – цитирует Чигирева «Московский комсомолец».

Сам Леонтьев объяснил «МК», что из-за этих интриг был вынужден практически «уйти в тень» с весны 2024 года. Он жестко заявил, что не собирается позволять манипулировать его именем и поэтому начал сам рассказывать зрителям о своих планах.

«Посредники мне не нужны», – сказал Леонтьев.

При этом он не захотел отвечать на вопрос, выйдет ли еще раз на сцену, чтобы порадовать своих многочисленных поклонников. Относительно гражданства певец сообщил, что оно у него всего одно – российское.