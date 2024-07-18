На территории британского отеля The Old Bell Hotel, расположенного в Малмсбери, археологи обнаружили 24 скелета. Захоронения, по предварительному мнению экспертов, сделаны в период с 670 по 940 годы.

Отель был построен в восемнадцатом веке рядом с Малмсберийским аббатством. В настоящий момент на его территории и в 13 других заведениях проводятся археологические раскопки. Приурочены они к Bid Athelstan Dig Day – мероприятию, посвященному первому англосаксонскому королю, который объединил страну.

Археологи отмечают, что ничего удивительного в обнаружении захоронений рядом с церковью нет, однако такое количество могил находят крайне редко. Кроме того, останки находятся не на кладбище, которое по мнению экспертов, должно располагаться к югу от аббатства, а на территории западнее него.

Также особенностью захоронения является тот факт, что все останки принадлежат саксам. Это подтверждает ранее выдвинутую теорию, что в Малмсбери как раз в упомянутый период жили в основном монахи.