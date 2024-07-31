Как сообщается в официальном Телеграм-канале МЧС России, в Уфе бригаде скорой помощи понадобилось содействие спасателей, чтобы вынести пациента из его квартиры. Медики прибыли на вызов к мужчине, вес которого составляет порядка 200 кг. Состояние его здоровья требовало немедленной госпитализации в медучреждение.

Своими силами медики не смогли поднять больного, чтобы погрузить его в машину скорой помощи. Именно поэтому они вызвали службу МЧС. Отмечается, что в процессе выноски и погрузки мужчины участвовало пять человек. В ТГ было опубликовано соответствующее видео, на котором видно, как сотрудники МЧС не только вынесли больного из квартиры, но и помогли его разместить в карете скорой помощи.

Аналогичный случай недавно произошел в Москве. Сотрудникам скорой помощи также понадобилась поддержка спасателей. Необходимо было провести госпитализацию мужчины, весом 300 килограмм.

Так как больного не могли вынести через дверь, он просто не помещался в проем, сотрудники МЧС срезали решетки на окнах. Также для транспортировки больного вызвали другую машину скорой помощи с более просторным салоном.