Основным подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион, стал 18-летний Вячеслав Зинченко. Об этом сообщает украинское издание “Страна.ua”, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Вячеслав Зинченко родился в 2006 году и известен тем, что играл за юношескую команду “МДЮСШ U-19”. Он также учился в 62-й гимназии города Днепр. Согласно публикации, на момент задержания Зинченко проживал с матерью, а его отец участвует в боевых действиях.

Инцидент произошел во Львове 20 июля, когда Фарион была застрелена. Политик была известна своими резкими русофобскими высказываниями и спорными мнениями о русскоязычных солдатах ВСУ, что привело к конфликтам с украинскими националистическими группировками.

Правоохранители Днепра задержали Зинченко, и по их данным, у следствия есть достаточно доказательств его причастности к этому преступлению. Следствие продолжает собирать информацию и анализировать обстоятельства произошедшего, чтобы установить возможные мотивы и обстоятельства преступления.

Это дело вызвало значительный общественный резонанс, учитывая политический статус жертвы и молодой возраст подозреваемого. Ситуация осложняется текущим политическим климатом в Украине и нарастающей напряженностью в обществе.