В Таиланде назвали источник распространения инвазивной африканской рыбы

Эксперты из Biothai Foundation утверждают, что обладают достаточными доказательствами того, что быстрое распространение черночелюстной тиляпии в королевстве можно проследить до единственного источника, а именно до рыбоводческой фермы Yeesarn в окрестностях города Самутсакхон, которой управляет компания Charoen Pokphand Foods (CPF). Источник: Thai PBS World.

Генсек Biothai Витун Лианджамрун заявил на семинаре в четверг (25 июля), что компания CPF является единственным частным предприятием, получившим разрешение Департамента рыболовства Таиланда на импорт черночелюстной тиляпии с 2010 года.

Ссылаясь на отчеты департамента, он отметил, что рыбоводческое хозяйство Yeesarn окружено многочисленными каналами, служащими источниками воды для искусственных водоемов фермы.

Витун также сообщил, что тайская Национальная комиссия по правам человека, занимающаяся расследованием воздействия инвазивных видов рыбы на местных рыбаков и рыбоводов, обвинила ферму CPF в нарушении протоколов биологической безопасности.

Он добавил, что помимо распространения в нескольких каналах в окрестностях Самутсакхона, африканская рыба также распространилась на рыбоводческие и креветочные фермы как в одноименной провинции, а также и в Пхетчабури, соседней провинции.

По словам Витуна Лианджамруна (на изображении), тайская общественность была введена в заблуждение, поскольку руководство компании CPF утверждало, будто бы все 2000 особей черночелюстной тиляпии, импортированной из Африки, погибли в течение 16 дней после прибытия в Таиланд. Также в CPF неоднократно заявляли, что вся мертвая рыба была надлежащим образом утилизирована, а некоторые законсервированные образцы погибшей тиляпии были отправлены в тайский Департамент рыболовства.

Фонд Biothai представляет интересы группы Free Trade Agreement (FTA), отслеживающей развитие FTA (соглашения о договоре о свободной торговле) с различными странами. Эксперты фонда отвечают за мониторинг и анализ воздействия этих соглашений на права интеллектуальной собственности, биологические ресурсы и мелких фермеров Таиланда.