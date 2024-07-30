В США, в штате Джорджия, в городе Гейнсвилле, в мае 2024 году пропала 12-летняя школьница по имени Мария Гомес-Перес. Правоохранители и волонтеры искали ребенка на протяжении двух месяцев. В конце июля девочка дала о себе знать родителям. Мария написала своему отцу из неизвестного аккаунта в социальной сети. Она сообщила, что сбежала из дома самостоятельно и попросила не искать ее.

Полицейские отследили место, откуда девочка отправила свое сообщение домой. Это помогло правоохранителям отыскать местонахождение школьницы. Как выяснилось, девочка сбежала с 31-летним мужчиной Антонио Агустиным. Полиция выяснила, что в день исчезновения ребенка, 29 мая, 31-летний мужчина приехал из Огайо в Джоржию и забрал Марию с собой.

Установлено, что 12-летняя школьница незадолго до своего исчезновения активно общалась в социальных сетях со взрослыми мужчинами. Девочка писала разным мужчинам, что у нее серьезные проблемы с родителями, поэтому она намерена сбежать из дома. Антонио Агустин решил помочь осуществить Марии ее план.

Полицейские обнаружили девочку в доме Агустина. Мужчина был задержан. Какие ему предъявлены обвинения, на данный момент неизвестно. Как минимум, он будет обвинен в незаконной перевозке несовершеннолетнего ребенка в другой штат.