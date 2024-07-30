В США назвали причины крушения стратегического бомбардировщика за 450 миллионов долларов

Бомбардировщик B-1 разбился в Южной Дакоте в январе 2024-го из-за многочисленных ошибок экипажа, плохой погоды и неожиданного порыва ветра, в результате чего все четыре члена экипажа решили оперативно катапультироваться, а самолет был практически уничтожен, сообщило 25 июля Командование глобальных ударов ВВС США (AFGSC). Источник: Stars and Stripes.

Опубликованный AFGSC отчет необычайно резок в описании того, что расследование обнаружило в отношении экипажей, участвовавших в вечерней катастрофе на авиабазе Эллсворт (28-е бомбардировочное авиакрыло). Следователи заявили, что разбившийся самолет обнажил «организационную культуру, терпящую упадок навыков летного мастерства, отсутствие дисциплины, плохую коммуникацию и недостаточное внимание к правилам».

Отчет будет использован командованием AFGSC для принятия решений по дисциплинарным мерам, хотя и не ясно, будут ли эти меры применены к кому-либо из членов экипажа разбившегося B-1 или их командирам.

Плохая погода и негодный персонал

Потерпевший аварию 4 января B-1 был вторым из двух «Лансеров» на учебном вылете, которым требовалось отработать приземлением при быстро ухудшающейся зимней погоде. Хотя оба бомбардировщика летели слишком низко для таких погодных условий, первый экипаж сумел скорректировать свою скорость и высоту, чтобы приземлиться в условиях крайне плохой видимости. В отчете указывается, что с диспетчерской вышки авиабазы не были видны ни сам бомбардировщик, ни даже его рулежные огни после приземления.

Второй B-1 также летел слишком низко, но его экипаж не делал того, что требовалось по инструкциям – не передавал друг другу определенные сообщения, не выполнял непрерывного отслеживания и перепроверки показаний приборов самолета, чтобы убедиться, что их машина выдерживает необходимую скорость, высоту и снижение. В последние 55 секунд полета бомбардировщик столкнулся со сдвигом ветра, и реакция его пилота привела к тому, что «Лансер» серьезно потерял в скорости.

Однако ни пилотирующий самолет летчик, ни пилот-инструктор не заметили этого вовремя, поскольку они оба смотрели наружу вместо того, чтобы следить за приборами и сообщениями экипажа, которые позволили бы обнаружить просчеты. Другой член экипажа, несший ответственность за помощь в перекрестной проверке данных, сообщил, что пилоты изучали контрольный список действия после посадки вместо того, чтобы следить за приборами.

В результате снижение стало неконтролируемым. Перед тем, как B-1 врезался в землю, промахнувшись мимо взлетно-посадочной полосы, все четыре члена экипажа успешно катапультировались. Как показало последующее расследование, неразбериха среди членов экипажа стратегического бомбардировщика возникала практически на каждом этапе полета и даже при катапультировании.

Ситуация SOS в американских ВВС

Несмотря на то, отмечает издание Stars and Stripes, что в разгромном отчете AFGSC высказывается предположение о том, что на базе Эллсворт могут быть и более серьезные проблемы, требующие решения, он также поднимает вопросы о том, сыграла ли свою роль в случившейся авиакатастрофе высокая нагрузка на летный персонал, а также недостаток ресурсов и доступности самолетов – проблемы, с которыми сталкивается военная авиация США в целом.

В первую очередь, неразбериха со связью и контролем была не только внутри разбившегося B-1, но и в самой эскадрилье, и даже на диспетчерской вышке. Предполетный инструктаж эскадрильи стратегических бомбардировщиков не включал ключевой рекомендации, информирующей экипажи о потребности приближаться к аэродрому на большей высоте, учитывая плохую видимость. Также военные следователи установили, что ни один из восьми летчиков двух «Лансеров» не получал инструкций американских ВВС относительно крайне холодной погоды, в которой им предстояло идти на посадку.

Кроме того, было зафиксировано «умышленное пренебрежение» к летному снаряжению, обязательному для каждого члена экипажа, в следствие чего при катапультировании летчики получили более значительные травмы.

Как выяснилось, после крушения бомбардировщика два члена бригады техобслуживания не прошли тестирования на токсикологию. И хотя все члены экипажа «Лансера» выжили, пилот-инструктор получил значительные травмы во время катапультирования, поскольку весил более 111 кг, на которые максимально рассчитано катапультируемое кресло. Через несколько дней после аварии его вес составлял свыше 113 кг.

На авиабазе Эллсворт была выявлена неисправность коммуникаций. Ключевой датчик на ВПП, который мог бы автоматически сообщить экипажам об ухудшившейся видимости, был неисправен уже несколько месяцев, и на диспетчерской вышке это было известно, экипажам эскадрильи эту информацию не сообщили. Перед крушением персоналу на диспетчерской вышке было известно, что видимость на земле равна нулю, но они не информировали об этом оба экипажа B-1. Кроме того, когда первый из двух бомбардировщиков кое-как приземлился в тот вечер, его пилоты не информировали второй самолет о том, что условия видимости были наихудшими.

Однако в конечном итоге второй бомбардировщик потерпел крушение из-за того, что экипаж «поддался самоуспокоенности и зацикленности, а (пилот-инструктор) неэффективно исполнял свои обязанности по руководству экипажем и контролю за инструктором», — установили следователи.

Некоторые члены экипажа разбившегося «Лансера» не имели достаточного месячного налета, обязательного для поддержания квалификации. В отчете комиссии AFGSC указано, что инструктор-пилот за 60 суток перед авиакатастрофой налетал всего 5,6 часов на B-1.

Многие посты командиров среднего звена на авиабазе Эллсворт, отвечающие за отслеживание и распространение для экипажей критической полетной информации, оставались вакантными, что «разрывало соединительную ткань» в эскадрилье и создавало чрезмерную нагрузку на офицеров, которым приходилось выполнять нештатные задачи. В результате многие посты были переданы неквалифицированным младшим офицерам.

Согласно показаниям руководителя полетов 34-й бомбардировочной эскадрильи авиабазы, «он решил сосредоточиться на административной офисной работе», несмотря на очевидно ухудшающуюся погоду, назначив руководить полетами вместо себя младшего фицера, не имеющего квалификации летчика-инструктора. Это демонстрирует, отмечается в отчете, что «все эти сбои говорят о проблемах в культуре и лидерстве» на авиабазе.

После январского крушения 45 бомбардировщиков B-1 продолжают совершать полеты с авиабаз Эллсворт (Южная Дакота) и Дайс (Техас). Все «Лансеры» 28-го бомбардировочного авиакрыла и их экипажи временно переведены на базу Дайс для отработки полетных навыков.