В Северной Америке произошла вспышка такого опасного заболевания, как листериоз. Есть четверо погибших, также много человек госпитализировано. Заболевание зафиксировано в Канаде и двенадцати штатах США.

В Канаде вспышка заболевания произошла из-за употребления веганских прохладительных напитков, а в США оказалось зараженным мясо. Как сообщают специалисты, распознать зараженную опасными бактериями еду в обычных условиях невозможно, ведь она не меняет своего запаха, вкуса и внешнего вида.

В Соединенных Штатах зафиксирована смерть двух человек от листериоза в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Также есть еще 28 заболевших из других регионов страны, которые находятся в медучреждениях. Наибольшее число заражений произошло в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Листериоз – это бактериальное заболевание, попадающее в организм человека с пищей или контактно-бытовым путем. Известно, что микроорганизмы, вызывающие данное заболевания, погибают при высоких температурах. Поэтому рекомендуется подогревать пищу, купленную в местах общественного питания.