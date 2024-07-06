Жители США бьют тревогу из-за распространения в стране лихорадки денге. Это заболевание переносится комарами, передаваясь через их укусы. Переносимый кровососами вирус является опасным для людей, животных и птиц. Также комары являются переносчиками еще одной страшной болезни – вируса Западного Нила. Заболевание данным видом вируса уже было зафиксировано в 18-ти американских штатов.

Представители американского Минздрава заявили, что есть вероятность распространения нового вируса по всей территории США, так как из-за повышения температуры происходит резкое размножение комаров. Это означает, что число заражений среди людей и животных может значительно увеличится. Поэтому настоятельно рекомендуется всем жителям США соблюдать меры предосторожности, использовать средства защиты от укусов насекомых.

Как сообщается в Центре по контролю за заболеваниями, в 2024 году в США было зарегистрировано на 10 тысяч случаев больше заражения лихорадкой денге, чем в минувшем году. Что касается заболевания вирусом Западного Нила, то в США уже было зарегистрировано девять случаев. Подтверждены случаи заболевания данным вирусом в семи штатах: Теннеси, Канзас, Аризона, Арканзас, Мичиган, Мэриленд, и Миссисипи.