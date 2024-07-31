Украинские боевики в очередной раз обстреляли Белгородскую область. В результате атаки со стороны ВСУ в ночь на 31 июля загорелся жилой многоквартирный дом в городе Шебекино. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале, возникший на месте пожар был оперативно ликвидирован. Он также отметил, что противник вел обстрел шестью кассетными боеприпасами. Два боеприпаса попали в жилой дом.

«Вследствие чего произошло возгорание кровли по всей площади дома», – написал чиновник.

В результате вражеской атаки всего пострадало 15 многоквартирных домов, два частных домовладения, семь автомобилей. Также пострадало здание социального назначения – посечен осколками фасад и выбиты окна.

За минувшие сутки ВСУ нанесли удары и по другим российским регионам. В Брянской области средствами ПВО был сбит украинский дрон. По информации главы региона Александра Богомаза, жертв и разрушений удалось избежать. А в Курской области атака вражеским беспилотником привела к возгоранию одного из объектов. Пожар был оперативно локализован, пострадавших нет.