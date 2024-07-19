Автор Телеграм-канала «Пабло Нейрассо» опубликовал в Сети изображения супергероев из киновселенной Marvel. При этом знаменитые герои предстали в непривычном для себя образе пожилых людей.

Энтузиаст при помощи нейросети изменил изображения знаменитых супергероев, превратив их в настоящих стариков. Полученные изображения впоследствии были обработаны вручную, чтобы убрать все неточности и искажения, оставленные нейросетью.

На представленных изображениях можно легко узнать актеров «в возрасте», сыгравших роли знаменитых супергероев. В образе Доктора Стрэнджа предстал «состарившийся» актер Бенедикт Камбербэтч, а в образе Черной вдовы можно с легкостью узнать «постаревшую» актрису Скарлетт Йоханссон.

Капитан Америка, которого сыграл актер Крис Эванс, также предстал в образе дряхлого старика с морщинистым лицом. Остальные супергерои из киновселенной Marvel также значительно «состарились». Получившиеся изображения можно смело назвать «Мстители на пенсии».