Обращение певицы Аллы Пугачевой к “терпеливому Богу” после удара ВСУ по детской больнице в Киеве раскритиковал зампред синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он заявил, что подобными высказываниями Пугачева и другие уехавшие из страны артисты продолжают убеждать своих поклонников в негативном отношении не только к России, но и к россиянам.

Это нравственно сомнительный путь, так как столь открытая демонстрация неуважения к родной стране не может считаться поведением нормальных людей.

Бывшие звезды-релоканты подобным образом пытаются дистанцироваться от своих, пусть уже и бывших соотечественников. Одновременно с этим они будто оправдывают себя высокопарными фразами, но никакие речевые обороты не помогут им достичь цели.