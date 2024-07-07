Российские медэксперты сообщили о первых случаях обнаружения гигантских клещей из рода Hyalomma на территории Российской Федерации. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Прямой эфир». Данные кровососы по размерам в четыре раза крупнее своих сородичей, распространенных в нашей стране.

По словам специалистов, клещи являются переносчиками многих заболеваний, таких как энцефалит и болезнь Лайма. Но особи Hyalomma lusitanicum могут стать источниками не менее серьезных вирусов – лихорадка Ку, геморрагическая конго-крымская лихорадка, тиф и другие виды заболеваний.

Первые симптомы заражения вирусами, переносимыми клещами, – резкое повышение температуры тела, головная боль и ломота в теле, озноб. Повышение температуры тела может достигать до 40 градусов по Цельсию.

Поэтому настоятельно рекомендуется придерживаться простых правил безопасности нахождения на природе. Также специалисты напоминают о важности использования средств защиты – спреев и кремов от клещей.