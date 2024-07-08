В Пятигорске пострадал инспектор ДПС в результате удара открывшегося заднего борта самосвала «КамАЗ». Полицейский стоял у края проезжей части, пропуская грузовой автомобиль, когда произошел несчастный случай. Данный инцидент попал на видео уличной камеры видеонаблюдения.

Происшествие случилось 7 июля в районе автомобильного рынка города. На кадрах можно увидеть, как инспектор ДПС, одетый по форме, остановился на краю проезжей дороги, пропуская самосвал «КамАЗ», поворачивающий налево. Во время поворота у грузового автомобиля открылся задний борт, который сбил с ног стоящего полицейского. Инспектор упал на дорогу, к нему подбежал его сотрудник и очевидцы происшествия. Водитель «КамАЗа», по всей видимости, даже не заметил, что произошло, потому что не остановился и уехал с места происшествия.

«В результате 38-летний сотрудник городской Госавтоинспекции с травмой головы и грудной клетки госпитализирован», – заявили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

По факту ДТП идет соответствующая проверка. За рулем самосвала находился 29-летний водитель, житель станицы Суворовской. Отмечается, что в момент происшествия он был трезв.